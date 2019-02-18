В Киеве автобус с пассажирами влетел в магазин (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП с пассажирским автобусом в Киеве, фото - Фейсбук dtp.kiev.ua

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В Святошинском районе Киева вечером 18 февраля произошло ДТП с участием коммунального транспорта. Автобус № 90 врезался в зоомагазин рядом с остановкой транспорта на улице Гната Юры.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Фейсбук.

«Водителю стало плохо и он не повернул на перекрестке, а протаранил киоск», — говорится в комментарии к видео.

Пострадавших в результате ДТП нет. Водитель не потерял сознания, ему оказали помощь в скорой.

Другое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 18 февраля на Шулявке. Автобус ЗАЗ влетел в Mazda CX-5. Авария случилась на проспекте Победы, перед Шулявским мостом. Столкнулись Mazda CX5 и автобус ЗАЗ. Обошлось без пострадавших, хотя от удара иномарка выкатилась на зеленую зону.

В момент аварии в автобусе находились пассажиры. В иномарку автобус, который двигался по полосе общественного транспорта по маршруту № 720 из Киева в Боярку, влетел в тот момент, когда она начала поворачивать влево, чтобы заехать на территорию киностудии имени Довженко.