Японский зонд готовится «атаковать» астероид между Марсом и Землей (ФОТО)

Зонду придется стрелять в поверхность небесного тела, фото — hayabusa2.jaxa.jp

https://racurs.ua/n118334-yaponskiy-zond-gotovitsya-atakovat-asteroid-mejdu-marsom-i-zemley-foto.html

Racurs.ua

Японская станция «Хаябуса-2» готовится осуществить «бомбардировки» астероида Рюгю. Операция назначена на 22 февраля, если не случится форс-мажора.

Зонду придется стрелять в поверхность небесного тела, поскольку он не оборудован соответствующими манипуляторами для сбора материала, сообщил сайт «Хаябуса-2». Поэтому зонд запустит в него снаряд, чтобы поднять вверх мелкие частицы почвы, и получить чистые образцы первичной материи Солнечной системы с помощью специальной ловушки.

Ранее сообщалось, что летательный аппарат, запущенный в 2014 году, добрался до астероида между Марсом и Землей в июне 2018 года. В октябре он должен был пойти на максимальное сближение. Однако успеху космической миссии помешала неправильно выбранная площадка для посадки.

Задержка связана с тем, что аппарат не нашел участков на поверхности Рюгю, на которых присутствовали бы значительные запасы реголита. Пришлось даже отрабатывать серию экспериментов с аналогами «пушки» и танталовых шаров в земной лаборатории на бочке, заполненной мелкой галькой. Выстрел раздробил много камней, но «улов» вышел меньше ожидаемого. Впрочем, по словам ученых, собранного вещества вполне хватит для выполнения главной задачи миссии.

Астероид Рюгу — небольшое (около 0.92 км) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по вытянутой орбите, которая пересекает орбиты Венеры, Земли и Марса. По расчетам астрономов, в обозримом будущем он не опасен для землян.

Зонд «Хаябуса-2» прибыл к астероиду летом прошлого года и в сентябре высадил на его поверхность сразу три аппарата, которые исследовали Рюгу несколько часов. Ничего сенсационного они там не нашли.