П'яний водій вчинив ДТП у Харкові, фото: «ХС • Харьков»

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У Харкові п’яний водій протаранив пивний кіоск.

Інцидент стався 12 жовтня близько 22.00 на вулиці Миру. Про це повідомляє «Суспільне.Харків» з посиланням на патрульну поліцію Харківської області.

Зазначається, що водій, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes, зіткнувся з автомобілем Mazda, після чого керований ним транспортний засіб вилетів на узбіччя та в’їхав у кіоск.

Травмованих внаслідок цієї ДТП немає.

Тестування водія на алкоголь довелося проводити двічі, оскільки алкотестер показав перевищення гранично допустимої норми у 6.0 проміле. Тому водія доставили до закладу охорони здоров’я, де лікар-нарколог підтвердив у нього стан сп’яніння.

Скільки саме проміле показала проведена в медзакладі експертиза, у поліції не повідомили.

Щодо винуватця ДТП складені адмінпротоколи за двома статтями:

«Порушення правил дорожнього руху, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди»;

«Керування у стані алкогольного сп’яніння».

Йому можуть загрожувати штраф в розмірі до 10,2 тис. грн або позбавлення водійських прав строком до одного року.

Нагадаємо, у лютому 2019 року в Києві у магазин влетів автобус із пасажирами.