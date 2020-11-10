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Ракурс
Apple показала новые продукты и назвала цены

Apple показала новые продукты и назвала цены (ФОТО, ВИДЕО)

10 ноя 2020, 21:36
999

Apple, американская компания, 10 ноября официально представила линейку своих обновленных продуктов. Речь идет о «быстром и тихом» ноутбуке MacBook Air, компактном компьютере Mac mini и новом операционной системе macOS Big Sur.

Презентацию продуктов Apple транслировала на своем YouTube-канале.

Ноутбуки Apple MacBook теперь имеют собственную «энергоэффективную и продуктивную» систему на едином чипе M1 (ранее в Apple использовали процессоры Intel). Новый MacBook Air в девять раз быстрее своего предшественника, также его считают «полностью тихим». Продажи Macbook Air стартуют от 999 долл.

Кроме этого, в Apple обещают, что новые ноутбуки теперь будут «отзываться» мгновенно, как смартфоны. Они работают на новой операционной системе macOS Big Sur.

Компактный компьютер Mac mini — в десять раз меньше и в пять раз быстрее популярного ПК. Он будет продаваться минимум за 699 долл.

Apple убеждает, что MacBook в три раза быстрее самого продаваемого ноутбука на Windows и может работать на одном заряде батареи на 10 часов дольше, чем предыдущая модель. Его невозможно будет использовать в случае кражи, благодаря обновленной системе защиты.

Продажи MacBook Pro стартуют от 1299 долл.


Источник: Ракурс


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