Apple показала нові продукти і назвала ціни

https://racurs.ua/ua/n146333-apple-pokazala-novi-produkty-i-nazvala-ciny-foto-video.html

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Apple, американська компанія, 10 листопада офіційно представила лінійку своїх оновлених продуктів. Йдеться про «швидкий і тихий» ноутбук MacBook Air, компактний комп’ютер Mac mini та нову операційну систему macOS Big Sur.

Презентацію продуктів Apple транслювала на своєму YouTube-каналі.

Ноутбуки Apple MacBook тепер мають власну «енергоефективнішу і продуктивнішу» систему на єдиному чипі M1 (раніше в Apple використовували процесори Intel). Новий MacBook Air удев’ятеро швидший за свого попередника, а також «повністю тихий». Продажі Macbook Air стартують від 999 дол.

Окрім цього, в Apple обіцяють, що нові ноутбуки тепер «відгукуватимуться» миттєво, як смартфони. Вони працюватимуть на новій операційній системі macOS Big Sur.

Компактний комп’ютер Mac mini — удесятеро менший та вп’ятеро швидший за найпопулярніший ПК. Він продаватиметься за щонайменше 699 дол.

Компанія переконує, що MacBook утричі швидший за найпродаваніший ноутбок із Windows і працюватиме на одному заряді батареї на 10 год довше, аніж попередня модель. Його неможливо буде використати у випадку крадіжки завдяки оновленій системі захисту.

Продажі MacBook Pro стартують з 1299 дол.