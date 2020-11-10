Порошенко побажав одужання Зеленському

https://racurs.ua/ua/n146332-poroshenko-pobajav-odujannya-zelenskomu.html

Ракурс

Петро Порошенко побажав якнайшвидшого одужання чинному главі держави Володимиру Зеленському, у якого діагностували коронавірусну інфекцію.

Також політик закликав владу повернути в коронавірусний фонд 40 млрд грн, витрачених «не за призначенням», і забезпечити фінансову допомогу українцям в разі оголошення жорсткого карантину. Про це Порошенко заявив, перебуваючи у Львові, пише Цензор.НЕТ.

Незважаючи на політичну боротьбу і безліч питань до влади, які провалили оборону країни від пандемії, я по-людськи бажаю Володимиру Олександровичу якнайшвидшого одужання. Я по собі знаю, що таке важко перехворіти COVID-19. І дуже сподіваюся, що його молодий 42-річний організм легко впорається з інфекцією. Я щиро цього хочу, — сказав п’ятий президент України.



Разом з тим лідер «Європейської Солідарності» переконаний, що кошти з COVID-фонду повинні витрачатися не на дороги або поліцію, а на захист лікарів, підтримку громадян і медичне оснащення.

Нагадаємо, нині Зеленський хворіє на коронавірусну інфекцію. Він почувається добре та працює на самоізоляції. Влітку коронавірус виявили у дружини Зеленського Олени та сина Кирила.