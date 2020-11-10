Фізкультпривіт від Зеленського — президент закликав “вдарити” по COVID-19 спортом

https://racurs.ua/ua/n146330-fizkultpryvit-vid-zelenskogo-prezydent-zaklykav-vdaryty-po-covid-19-sportom.html

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Володимир Зеленський, який зараз хворіє на коронавірусну хворобу, запропонував створити в Україні програму «Здорова нація». Вона міститиме практичні рекомендації щодо профілактики захворювань, а також інформацію про переваги здорового способу життя і регулярних фізичних навантажень.

Про це повідомила у вівторок прес-служба Офісу президента.

За словами Зеленського, пандемія продемонструвала зв’язок між легшим перебігом коронавірусного захворювання та регулярними заняттями спортом. Тому глава держави пропонує діяти на випередження і зосередитися на профілактиці COVID-19, а не лише на лікуванні.

Час займатися зарядкою чи тренуваннями, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоровʼя нації, — наголосив Зеленський.



Очільник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував долучити до програми спортсменів, які вже перехворіли на COVID-19, щоб вони розповідали про свій досвід боротьби з хворобою. Однак як втілюватиметься така ініціатива президента, наразі невідомо.

Нагадаємо, нині Зеленський хворіє на коронавірусну інфекцію. Він почувається добре та працює на самоізоляції. Влітку коронавірус виявили у дружини Зеленського Олени та сина Кирила.