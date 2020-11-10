Зеленський. Фото: Mind

https://racurs.ua/ua/n146285-koronavirus-u-zelenskogo-yak-sebe-pochuvaie-golova-derjavy.html

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Володимир Зеленський, президент України, захворів на коронавірус. Наразі він почувається добре, із симптомів коронавірусу має лише невисоку температуру.

Вдома український лідер лікується на самоізоляції в окремому приміщенні. Про це заявила дружина президента, перша леді Олена Зеленська у своєму відеозверненні.

За її словами, Володимир Зеленський почуває себе нормально. Цю інформацію підтвердила і пресс-секретар президента, наголосивши, що президент перебуває у доброму гуморі та має лише невисоку температуру.

Речниця Зеленського зауважила, що Зеленський стежитиме за здоров’ям та перебуватиме під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус виявили у президента України Володимира Зеленського. Глава держави заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Зазначив, що почуває себе добре, а температура тіла складає 37,5.