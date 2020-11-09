Зеленський відповів опонентам, які радіють його хворобі. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, після отримання позитивного тесту на коронавірус звернувся до українців.

Глава держави відзначив, що розумів те, що COVID-19 його не омине. Наголосив, що кожен з українців перебуває під загрозою, поки не буде надійної вакцини. Також він відзначив те, що українська медицина стала набагато кращою за останній час. Про це йдеться у зверненні Зеленського, яке він опублікував у Telegram.

Також глава держави прокоментував радісні пости у соціальних мережах окремих політичних експертів про його зараження коронавірусом. Зазначив, що COVID-19 не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.

Бачу й те, що вже почалося в соцмережах: реєстрові «експерти» від наших політичних опонентів радіють моїй хворобі. Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю, і вони доводили це неодноразово. Мені нічого про них сказати. Крім одного: зло повертається обов’язково й стократно, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що у президента України Володимира Зеленського виявили коронавірус. Глава держави повідомив, що почуває себе добре й працюватиме дистанційно.