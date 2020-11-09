Напад з ножем. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n146270-rizanyna-v-kryvomu-rozi-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-pidozruvanomu.html

Ракурс

Підозрюваному у вбивстві двох та пораненні восьми жителів Кривого Рогу суд обрав запобіжний захід.

Центрально-міський районний суд Кривого Рогу суд арештував 29-річного зловмисника. У СІЗО той перебуватиме 60 діб, внесення застави не передбачене. Чоловіка взяли під варту у залі суду. Про це 9 листопада повідомила прес-служба Національної поліції.

Напередодні нападнику повідомили про підозру за ч. 2 п. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 7 листопада 29-річний житель Кривого Рогу Тарас Усенко на вулиці у Металургійному районі кидався на перехожих та бив їх ножем. Внаслідок нападу двоє чоловіків 31 та 66 років від отриманих травм померли на місці. Ще восьмеро осіб, серед яких — восьмирічний хлопчик, були госпіталізовані з ножовими пораненнями.

Під час обшуків у будинку затриманого правоохоронці виявили на стінах квартири дивні містичні символи та концентричні малюнки.