Нападение с ножом. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n146270-reznya-v-krivom-roge-sud-izbral-meru-presecheniya-podozrevaemomu.html

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Подозреваемому в убийстве двоих и ранении восьми жителей Кривого Рога суд избрал меру пресечения.

Центрально-городской районный суд Кривого Рога суд арестовал 29-летнего злоумышленника. В СИЗО тот будет находиться 60 суток, внесение залога не предусмотрено. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Накануне нападавшему сообщили о подозрении по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 1, 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 7 ноября 29-летний житель Кривого Рога Тарас Усенко на улице в Металлургическом районе бросался на прохожих и бил их ножом. В результате нападения двое мужчин 31 и 66 лет от полученных травм скончались на месте. Еще восемь человек, среди которых — восьмилетний мальчик, были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Во время обысков в доме задержанного правоохранители обнаружили на стенах квартиры странные мистические символы и концентрические рисунки.