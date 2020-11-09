Лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Скріншот з YouTube

https://racurs.ua/ua/n146269-dovybory-v-radu-u-208-okruzi-cvk-oficiyno-zayavyla-pro-porazku-lyashka.html

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Народним депутатом України на довиборах у 208 окрузі 25 жовтня в Чернігівській області обрали Анатолія Гунька.

Таким чином лідер Радикальної партії Олег Ляшко вже офіційно програв довибори в Раду. Рішення про визнання Гунька обраним нардепом Центральна виборча комісія ухвалила на засіданні 9 листопада. Відповідний протокол підписали всі присутні на засіданні члени комісії. Про це повідомляється на веб-сторінці ЦВК.

Зазначається, що 44-річний Гунько до обрання нардепом працював на посаді директора ТОВ «Гільдія права», а мешкає в Броварах на Київщині. Сам він безпартійний, але був суб'єктом висування партії «Слуга народу». На довиборах він набрав 21 тис. 245 голосів виборців, що становить майже 33% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії України Олег Ляшко 25 жовтня привітав своїх прихильників з перемогою, але 26 жовтня стало відомо, що екс-нардеп передчасно радів. Виявилося, що Антолій Гунько зі «Слуги народу» перемагає Ляшка. Колишній парламентар заявив, що не визнає результати парламентських виборів в окрузі № 208.