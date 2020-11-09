Лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Скриншот с YouTube

https://racurs.ua/n146269-dovybory-v-radu-v-208-okruge-cik-oficialno-zayavil-o-porajenii-lyashko.html

Ракурс

Народным депутатом Украины на довыборах в 208 округе 25 октября в Черниговской области избрали Анатолия Гунько.

Таким образом лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже официально проиграл довыборы в Раду. Решение о признании Гунько избранным нардепом Центральная избирательная комиссия приняла на заседании 9 ноября. Соответствующий протокол подписали все присутствующие на заседании члены комиссии. Об этом сообщается на веб-странице ЦИК.

Отмечается, что 44-летний Гунько до избрания нардепом работал в должности директора ООО «Гильдия права», а живет в Броварах Киевской области. Сам он беспартийный, но был субъектом выдвижения партии «Слуга народа». На довыборах он набрал 21 тыс. 245 голосов избирателей, что составляет почти 33% от количества избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко 25 октября поздравил своих сторонников с победой, но 26 октября стало известно, что экс-нардеп преждевременно радовался. Выявилось, что Антолий Гунько из «Слуги народа» побеждает Ляшко. Бывший парламентарий заявил, что не признает результаты парламентских выборов в округе № 208.