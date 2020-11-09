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Ракурс
Армия Азербайджана заняла 48 населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Фото: vlast.kz

Азербайджан заявил о взятии под контроль 48 сел и поселков в Нагорном Карабахе

9 ноя 2020, 20:05
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Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль еще 48 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Военные заняли восемь сел Ходжавендского, три села Ходжалинского, 10 сел Физулинского, три села, один поселок и восемь высот Зангиланского района, восемь сел Джебральского, 12 сел Губадлинского и три села Лачинского района. Об этом 9 ноября сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

Всего с 27 сентября ВС Азербайджана взяли под контроль около 300 населенных пунктов в Карабахе, включая города Шуша, Джабраил, Физули, Зангилан и Губадлы.

Между тем Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении 9 ноября двух зенитно-ракетных комплексов противника на Ходжавендском направлении — ЗРК «Тор-М2КМ» и ЗРК «Оса».


Также стало известно, что российский военный вертолет Ми-24 случайно был сбит военнослужащими Азербайджана. В Баку извиниться за это и заявили, что готовы выплатить компенсацию.

Напомним, 9 ноября Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские армейские подразделения отступают и покидают свои позиции на Ходжавендском направлении в Нагорном Карабахе. Зато в Ереване эту информацию не подтвердили.

Источник: Ракурс


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