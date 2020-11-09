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Вертолет Ми-24 российской армии. Фото: flickr.com

Российский вертолет Ми-24 сбили в небе над Арменией

9 ноя 2020, 19:30
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Военный вертолет Ми-24 Вооруженных сил Российской Федерации разбился в Армении.

Вертолет упал неподалеку от границы с Азербайджаном в горной местности. Ми-24 был сбит с земли выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате происшествия погибли два пилота, еще одного с травмами доставили на аэродром базирования. Об этом 9 ноября сообщило Министерство обороны РФ, передает ТАСС.


В оборонном ведомстве добавили, что вертолет сбили около 17.30, когда тот сопровождал колонну российской военной техники. В вертолет попала ракета, когда тот пролетал вблизи армянского населенного пункта Ерасх.

Напомним, 2 ноября Минобороны Азербайджана заявило, что штурмовик ВВС Азербайджана СУ-25 разбомбил армянскую позицию, а затем сбросил вторую бомбу для того, чтобы добить тех, кто пришел на помощь раненым.


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