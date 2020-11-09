Вертоліт Мі-24 російської армії. Фото: flickr.com

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Ракурс

Військовий вертоліт Мі-24 Збройних сил Російської Федерації розбився у Вірменії.

Гелікоптер впав неподалік від кордону з Азербайджаном у гірській місцевості. Мі-24 був збитий із землі пострілом з переносного зенітно-ракетного комплексу. Внаслідок події загинули двоє пілотів, ще одного з травмами доставили на аеродром базування. Про це 9 листопада повідомило Міністерство оборони РФ, передає ТАСС.

В оборонному відомстві додали, що вертоліт збили близько 17.30, коли той супроводжував колону російської військової техніки. У вертоліт влучила ракета, коли той пролітав поблизу вірменського населеного пункту Єрасх.

Нагадаємо, 2 листопада Міноборони Азербайджану заявило, що штурмовик ВПС Азербайджану СУ-25 розбомбив вірменську позицію, а згодом скинув другу бомбу для того, щоб добити тих, хто прийшов на допомогу пораненим.