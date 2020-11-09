Армія Азербайджану зайняла 48 населених пунктів у Нагірному Карабасі. Фото: vlast.kz

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Збройні сили Азербайджану взяли під контроль ще 48 населених пунктів у Нагірному Карабасі.

Військові зайняли вісім сіл Ходжавендського, три села Ходжалінського, 10 сіл Фізулінського, три села, одне селище і вісім висот Зангіланського району, вісім сіл Джебралільського, 12 сіл Губадлінського та три села Лачинського району. Про це 9 листопада повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у Twitter.

Загалом із 27 вересня ЗС Азербайджану взяли під контроль близько 300 населених пунктів в Карабасі, включаючи міста Шуша, Джабраїл, Фізулі, Зангілан і Губадли.

Тим часом Міністерство оборони Азербайджану повідомило про знищення 9 листопада двох зенітно-ракетних комплексів противника на Ходжавендському напрямку — ЗРК «Тор-М2КМ» та ЗРК «Оса».

Також стало відомо, що російський військовий вертоліт Мі-24 випадково був збитий військовослужбовцями Азербайджану. В Баку вибачитися за це та заявили, що готові виплатити компенсацію.

Нагадаємо, 9 листопада Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські армійські підрозділи відступають та покидають свої позиції на Ходжавендському напрямку в Нагірному Карабасі. Натомість в Єревані цю інформацію не підтвердили.