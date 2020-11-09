Зеленский ответил оппонентам, которые радуются его болезни. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, после получения положительного теста на коронавирус обратился к украинцам.

Глава государства отметил, что понимал то, что COVID-19 его не обойдет стороной. Подчеркнул, что каждый из украинцев находится под угрозой, пока не будет надежной вакцины. Также он отметил то, что украинская медицина стала намного лучше за последнее время. Об этом говорится в обращении Зеленского, которое он опубликовал в Telegram.

Также глава государства прокомментировал радостные посты в социальных сетях отдельных политических экспертов о его заражении коронавирусом. Отметил, что COVID-19 не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.

Вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что ж, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно, — говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября стало известно, что у президента Украины Владимира Зеленского обнаружили коронавирус. Глава государства сообщил, что чувствует себя хорошо и будет работать дистанционно.