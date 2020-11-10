Владимир Зеленский. Фото: Mind

https://racurs.ua/n146285-koronavirus-u-zelenskogo-kak-sebya-chuvstvuet-prezident.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заболел коронавирусом. Сейчас он чувствует себя хорошо, из симптомов коронавируса имеет только невысокую температуру.

Дома украинский лидер лечится на самоизоляции в отдельном помещении. Об этом заявила супруга президента, первая леди Елена Зеленская в своем видеообращении.





По ее словам, Владимир Зеленский чувствует себя нормально. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь президента, подчеркнув, что президент находится в хорошем настроении и имеет лишь невысокую температуру.

Спикер Зеленского заметила, что Зеленский следит за здоровьем и находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус обнаружили у президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что получил положительный тест на COVID-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо, а температура тела составляет 37,5.