Сайт омбудсмена Украины взломали хакеры. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n146284-sayt-ombudsmena-ukrainy-vzlomali-hakery.html

Ракурс

Сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд остается заблокированным.

Веб-страница омбудсмена не работает из-за хакерской атаки. Работники отдела информационных систем и защиты информации секретариата уполномоченного пытаются восстановить работу сайта. Об этом 10 сентября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных сторонних атак. Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным, — также сообщается в Telegram-канале «Офис омбудсмена Украины».



Напомним, в сентябре хакеры взломали региональные сайты Национальной полиции и опубликовали на них ряд фейковых новостей. На сайтах появилась информация о гибели американских военных, масштабном ДТП, аварии на Ровненской АЭС. Полиция начала расследование.

Ранее в Ивано-Франковске Служба безопасности Украины задержала хакера под ником Sanix. Злоумышленник завладел крупнейшей базой данных за всю историю и продал 773 млн электронных адресов и 21 млн паролей.