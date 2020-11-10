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Ракурс
Сайт омбудсмена Украины взломали хакеры. Фото: pravda.com

Сайт омбудсмена Украины взломали хакеры

10 ноя 2020, 11:04
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Сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд остается заблокированным.

Веб-страница омбудсмена не работает из-за хакерской атаки. Работники отдела информационных систем и защиты информации секретариата уполномоченного пытаются восстановить работу сайта. Об этом 10 сентября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных сторонних атак. Из-за постоянных хакерских атак сайт уполномоченного остается недоступным, — также сообщается в Telegram-канале «Офис омбудсмена Украины».


Напомним, в сентябре хакеры взломали региональные сайты Национальной полиции и опубликовали на них ряд фейковых новостей. На сайтах появилась информация о гибели американских военных, масштабном ДТП, аварии на Ровненской АЭС. Полиция начала расследование.

Ранее в Ивано-Франковске Служба безопасности Украины задержала хакера под ником Sanix. Злоумышленник завладел крупнейшей базой данных за всю историю и продал 773 млн электронных адресов и 21 млн паролей.

Источник: Ракурс


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