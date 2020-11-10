Владимир Омелян, фото: «112 Украина»

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Владимир Омелян, министр инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана, утверждает, что ему предлагали должность в действующем правительстве, если он перестанет критиковать президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Омелян заявил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук, комментируя направления в суд дела о снижении ним портовых сборов.

Также, по словам экс-министра, к нему в таком случае обещали закрыть уголовное производство.

Подозрение в этом деле НАБУ вручило Омеляну в середине июня. По его словам, в течение первой недели с этого времени ему поступило соответствующее предложение.

Предложение я отклонил, дело пошло в ход, — отметил он.

Напомним, САП считает, что решение Омеляна о снижении портовых сборов стало причиной недополучения госбюджетом 30,5 млн грн. В то же время экс-министр уверяет, что это решение привело к росту отрасли более чем на 20%.