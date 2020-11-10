Пограничника нашли мертвым в Закарпатье. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n146281-pogranichnika-nashli-mertvym-v-zakarpate.html

Ракурс

На Закарпатье погиб 23-летний пограничник отдела «Соломоново» Чопского отряда. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения.

Инцидент произошел в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Пограничник, который был в наряде вместе с погибшим, сообщил, что сначала услышал выстрел. Впоследствии он увидел, что его коллега получил огнестрельное ранение.

На место инцидента прибыли медики, однако они констатировали только смерть срочника.

Парень прибыл в Чопский отряд в начале ноября. Сейчас продолжается установления обстоятельств, которые привели к гибели военного.

Напомним, на Закарпатье выстрелил в себя 29-летний полицейский, который находился на суточном дежурстве в территориальной избирательной комиссии в городе Мукачево.