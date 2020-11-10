Прикордонника знайшли мертвим на Закарпатті. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n146281-prykordonnyka-znayshly-mertvym-na-zakarpatti.html

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На Закарпатті загинув 23-річний прикордонник відділу «Соломоново» Чопського загону. Смерть настала через вогнепальне поранення.

Інцидент стався у понеділок, 9 листопада. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонник, який був у наряді разом із загиблим, повідомив, що спершу почув постріл. Згодом він побачив, що його колега отримав вогнепальне поранення.

На місце інциденту прибули медики, проте вони констатували смерть строковика.

Хлопець прибув у Чопський загін на початку листопада.

Наразі триває встановлення обставин, що призвели до загибелі військового.

Нагадаємо, що на Закарпатті вистрілив у себе 29-річний поліцейський, котрий перебував на добовому чергуванні у територіальній виборчій комісії (ТВК) у місті Мукачево.