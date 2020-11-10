Прищеплювати норок від коронавірусу візьмуться українські норкові ферми

Норка. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n146282-pryschepluvaty-norok-vid-koronavirusu-vizmutsya-ukrayinski-norkovi-fermy.html

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Коронавірус у норок, який виявили у Данії, не стане причиною масової загибелі тварин. В Україні носіїв мутованого штаму коронавірусу, який передається людям, будуть прищеплювати від інфекції.

Українські норкові ферми готові вакцинувати норок від коронавірусної хвороби SARS-CoV-2 у тому випадку, якщо розробники підтвердять ефективність відповідних препаратів. Про це повідомляє Асоціація звірників України.

Повідомляється, що доклінічні випробування вакцин у Європі вже пройшли на тхорах і дали хороший результат. На сьогодні низка вакцин проходять випробування на собаках і котах, які також сприйнятливі до коронавірусу. Вже найближчим часом будуть проведені відповідні дослідження на норкових фермах.

Є надія, що зусиллями світової ветеринарної науки буде створено препарат, який буде знищувати вірус у сільськогосподарських і домашніх тварин, — заявляють в Асоціації.

Планується, що вакцинація норок буде проходити паралельно з вакцинацією людей, коли Україна отримає вакцину від інфекції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) разом з фахівцями з Данії та інших країн вивчає обставини передачі нового штаму коронавірусу від норок до людини. Раніше у європейській країні виявили 214 випадків передачі мутованого вірусу людям, котрі працюють на норкових фермах.

Заражених коронавірусною хворобою COVID-19 норок виявили на норкових фермах у п’яти країнах. Хворих ссавців виявили на норкових фермах в США, Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції та Італії.