Прививать норок от коронавируса возьмутся украинские норковые фермы

Норка. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n146282-privivat-norok-ot-koronavirusa-vozmutsya-ukrainskie-norkovye-fermy.html

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Коронавирус у норок, который обнаружили в Дании, не станет причиной массовой гибели животных. В Украине носителей мутировавшего штамма коронавируса, который передается людям, будут прививать от инфекции.

Украинские норковые фермы готовы вакцинировать норок от коронавирусной болезни SARS-CoV-2 в том случае, если разработчики подтвердят эффективность соответствующих препаратов. Об этом сообщает Ассоциация животноводов Украины.

Сообщается, что доклинические испытания вакцин в Европе уже провели на хорьках и дали хороший результат. На сегодня ряд вакцин проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к коронавирусу. Уже в ближайшее время будут проведены соответствующие исследования на норковых фермах.

Есть надежда, что усилиями мировой ветеринарной науки будет создан препарат, который будет уничтожать вирус у сельскохозяйственных и домашних животных, — заявляют в Ассоциации.

Планируется, что вакцинация норок будет проходить параллельно с вакцинацией людей, когда Украина получит вакцину от инфекции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе со специалистами из Дании и других стран изучает обстоятельства передачи нового штамма коронавируса от норок к человеку. Ранее в европейской стране обнаружили 214 случаев передачи мутировавшего вируса людям, которые работают на норковых фермах.

Зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 норок обнаружили на норковых фермах в пяти странах. Больных млекопитающих обнаружили на норковых фермах в США, Дании, Нидерландах, Испании, Швеции и Италии.