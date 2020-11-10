Туман. Фото: National Geographic

https://racurs.ua/n146280-gustoy-tuman-i-plohaya-vidimost-sinoptiki-predosteregli-voditeley.html

Ракурс

Густой туман в западных регионах ожидается сегодня, 10 ноября. Видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на определенных участках дороги. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ночная температура в западных регионах ожидается 1−4° тепла, прогнозируются заморозки. Днем воздух прогреется до 12° тепла.

Напомним, ранее мы сообщали, прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания.