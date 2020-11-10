Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Туман. Фото: National Geographic

Туман і низька видимість — синоптики застерегли водіїв

10 лис 2020, 10:26
999

Густий туман в західних регіонах очікується сьогодні, 10 листопада. Видимість складе 200−500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на певних ділянках дороги. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.


Нічна температура в західних регіонах очікується 1−4° тепла, прогнозуються заморозки. Вдень повітря прогріється до 12° тепла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені слід очікувати значного похолодання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів