Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n146264-zahmarene-nebo-ta-tuman-pogoda-v-ukrayini-na-10-lystopada-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 10 листопада прогнозується без істотних опадів, хоча найближчої доби українське небо буде захмареним.

У західних областях вночі та вранці очікується туман, видимість складе 200−500 м. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Завтра в Україні буде майже безвітряно, синоптики обіцяють північно-західний вітер зі швидкістю 3−8 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° до 7° тепла, а вдень температура повітря очікується до 4° до 11° вище нуля за Цельсієм.

Погода у Києві 10 листопада очікується хмарна, хоча можливі й прояснення. Вночі повітря прогріється до 3−5° тепла, а вдень — 7−9° вище нуля.

Погода в Харкові у вівторок не передбачає опадів, але небо буде захмареним. Температуру повітря вночі прогнозують 2−4° тепла, вдень 6−8° вище нуля.

Погодні умови Одесі найближчої доби теж очікуються з хмарним небом, але на вулиці буде відносно тепло. Температура повітря вночі очікується 5−7° тепла, а вдень обіцяють 9−11° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби буде теж хмарною. Температурні показники наступні — вночі 2−4° тепла, а вдень — 8−10° вище нуля за Цельсієм.

Погода в Карпатах завтра очікується з хмарністю та туманом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, а вдень 8−12° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні 9 листопада вдень очікувалася доволі тепла — стовпчики термометрів повинні були показати 7−14° вище нуля за Цельсієм. Дощів на сьогодні синоптики не обіцяли.