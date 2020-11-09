Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 10 ноября прогнозируется без существенных осадков, хотя в ближайшие сутки украинское небо будет в облаках.

В западных областях ночью и утром ожидается туман, видимость составит 200−500 м. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Завтра в Украине будет почти безветренно, синоптики обещают северо-западный ветер со скоростью 3−8 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 1° до 7° тепла, а днем температура воздуха ожидается до 4° до 11° выше нуля по Цельсию.

Погода в Киеве 10 ноября ожидается облачная, хотя возможны и прояснения. Ночью воздух прогреется до 3−5° тепла, а днем — 7−9° выше нуля.

Погода в Харькове во вторник не предусматривает осадки, но небо будет в облаках. Температуру воздуха ночью прогнозируют 2−4° тепла, днем 6−8° выше нуля.

Погодные условия в Одессе ближайшие сутки тоже ожидаются с облачным небом, но на улице будет относительно тепло. Температура воздуха ночью ожидается 5−7° тепла, а днем обещают 9−11° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет тоже облачной. Температурные показатели следующие — ночью 2−4° тепла, а днем — 8−10° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах завтра ожидается с облачностью и туманом. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, а днем 8−12° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине 9 ноября днем ожидалась довольно теплая — столбики термометров должны были показать 7−14° выше нуля по Цельсию. Дожди на сегодня синоптики не обещали.