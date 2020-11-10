Японія проведе тестові змагання перед Олімпіадою. Фото: ldufk.edu.ua

https://racurs.ua/ua/n146279-olimpiada-2021-yaponiya-navesni-provede-testovi-zmagannya.html

Ракурс

Організатори Олімпіади в Токіо, яку перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу, планують провести тестові змагання перед Іграми.

Низка змагань відбудуться в березні наступного року на олімпійських об'єктах. Наразі організаційний комітет разом із урядом Японії та владою Токіо обговорюють питання боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це заявив журналістам представник оргкомітету Олімпіади, 10 листопада передає «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що японську владу надихнуло успішне проведення турніру зі спортивної гімнастики 8 листопада, в якому взяли участь атлети з Японії, Росії і США. Цей спортивний захід відбувався з присутністю глядачів. До початку змагань спортсмени пройшли обсервацію в готелі, щодня вони проходили тести на коронавірус.

Очікується, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прибуде в Токіо в кінці листопада. В японській столиці він обговорить з організаторами питання відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року. Японія переконує, що місто підготується до Ігор.

Нагадаємо, у вересні віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс заявляв, що Олімпійські ігри в Токіо відбудуться у 2021 році незалежно від ситуації з пандемією COVID-19.