Япония проведет тестовые соревнования перед Олимпиадой. Фото: ldufk.edu.ua

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Организаторы Олимпиады в Токио, которую перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса, планируют провести тестовые соревнования перед Играми.

Ряд соревнований состоятся в марте следующего года на олимпийских объектах. Сейчас организационный комитет вместе с правительством Японии и властью Токио обсуждают вопросы борьбы с коронавирусною инфекцией COVID-19. Об этом заявил журналистам представитель оргкомитета Олимпиады, 10 ноября передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что японские власти вдохновились успешным проведением турнира по спортивной гимнастике 8 ноября, в котором приняли участие атлеты из Японии, России и США. Это спортивное мероприятие проходило с присутствием зрителей. До начала соревнований спортсмены прошли обсервацию в отеле, ежедневно они проходили тесты на коронавирус.

Ожидается, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прибудет в Токио в конце ноября. В японской столице он обсудит с организаторами вопросы открытия Олимпиады 23 июля 2021 года. Япония убеждает, что город подготовится к Играм.

Напомним, в сентябре вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявлял, что Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с пандемией COVID-19.