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Ракурс
Володимир Омелян, фото: «112 Україна»

Екс-міністр Омелян — Мені пропонували посаду в чинному уряді

10 лис 2020, 10:53
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Володимир Омелян, міністр інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана, стверджує, що йому пропонували посаду в чинному уряді, якщо він перестане критикувати президента України Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Омелян заявив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, коментуючи спрямування до суду справи про зниження ним портових зборів.

Також, за словами екс-міністра, щодо нього в такому разі обіцяли закрити кримінальне провадження.

Підозру у цій справі НАБУ вручило Омеляну в середині червня. За його словами, впродовж першого тижня з цього часу йому надійшла відповідна пропозиція.


Пропозицію я відхилив, справа пішла в хід, — зазначив він.

Нагадаємо, САП вважає, що рішення Омеляна про зниження портових зборів стало причиною недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн. Водночас екс-міністр запевняє, що це рішення призвело до зростання галузі на понад 20%.

Джерело: Ракурс


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