Сайт омбудсмена України зламали хакери. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n146284-sayt-ombudsmena-ukrayiny-zlamaly-hakery.html

Ракурс

Сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини другий день поспіль залишається заблокованим.

Веб-сторінка омбудсмена не працює через хакерську атаку. Працівники відділу інформаційних систем і захисту інформації секретаріату уповноваженого намагаються відновити роботу сайту. Про це 10 вересня повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook.

Другий день поспіль заблокована робота сайту уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки. Через постійні хакерські атаки сайт уповноваженого залишається недоступним, — також повідомляється в Telegram-каналі «Офіс омбудсмена України».



Нагадаємо, у вересні хакери зламали регіональні сайти Національної поліції і опублікували на них низку фейкових новин. На сайтах з’явилася інформація про загибель американських військових, масштабне ДТП, аварію на Рівненській АЕС. Поліція почала розслідування.

Раніше в Івано-Франківську Служба безпеки України затримала хакера під ніком Sanix. Зловмисник заволодів найбільшою базою даних за всю історію та продав 773 млн електронних адрес і 21 млн паролів.