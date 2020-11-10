Заробітчани переказали понад 8 млрд дол. — з яких країн надійшло найбільше коштів

https://racurs.ua/ua/n146329-zarobitchany-perekazaly-ponad-8-mlrd-dol-zvidky-nadiyshlo-naybilshe-koshtiv.html

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Заробітчани у січні-вересні 2020 року здійснили грошових переказів в Україну на понад 8 млрд дол. Національний банк прогнозував, що за рік заробітчани перекажуть близько 10 млрд дол.

Про це 10 листопада повідомляє прес-служба НБУ.

Найбільше грошей заробітчани пересилали зі США, Італії, Ізраїлю, Росії та Німеччини. Водночас з України за кордон перевели 575 млн дол. Найбільше переказів було відправлено до Росії, Грузії, Азербайджану, Туреччини та Польщі.

За даними НБУ, цьогоріч значно зросло відправлення через системи переказу коштів (без урахування переказів через карткові платіжні системи, поштові відділення та неформальні канали). Так, за дев’ять місяців в Україну перевели понад 1,9 млрд дол., що на 16% більше, аніж торік.

Нагадаємо, за розрахунками Світового банку, у 2019 році обсяг грошових переказів українських заробітчан становив 16 млрд дол, а Нацбанк прогнозував надходження на рівні 12 млрд дол. Водночас через коронавірусний карантин значна частина заробітчан повернулися додому.