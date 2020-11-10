Заробитчане отправили свыше 8 млрд долл. — страны-лидеры по переводам назвал НБУ

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Заробитчане в январе-сентябре 2020 года осуществили денежных переводов в Украину на свыше 8 млрд долл. Национальный банк прогнозировал, что за год заробитчане переведут около 10 млрд долл.

Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба НБУ.

Больше всего денег украинцы пересылали из США, Италии, Израиля, России и Германии. В то же время из Украины за границу перевели 575 млн долл. Больше всего переводов было отправлено в Россию, Грузию, Азербайджан, Турцию и Польшу.

По данным НБУ, в этом году значительно возросло отправление из системы перевода средств (без учета переводов через карточные платежные системы, почтовые отделения и неформальные каналы). Так, за девять месяцев в Украину перевели более 1,9 млрд долл., что на 16% больше, чем в прошлом году.

Напомним, по расчетам Всемирного банка, в 2019 году объем денежных переводов украинских заробитчан составил 16 млрд долл, а Нацбанк прогнозировал поступления на уровне 12 млрд долл. В то же время из-за коронавирусного карантина значительная часть заробитчан вернулись домой.