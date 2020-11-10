Дело по заявлению Шокина против Байдена закрыла полиция

https://racurs.ua/n146328-delo-po-zayavleniu-shokina-protiv-baydena-zakryla-policiya-smi-dokument.html

Ракурс

Дело против избранного президента США Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина, закрыла Национальная полиция Украины.

Об этом 10 ноября пишет «Укринформ» со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

Нацполиция закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Шокина, — сообщил собеседник издания.

По его словам, дело было зарегистрировано по ст. 344 УК (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Госбюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро перенаправило его в Нацполицию, которая и закрыла дело 23 сентября 2020 года.

Напомним, судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк обязал открыть дело за «неправомерное вмешательство» бывшего вице-президента США Байдена в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина. Ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили из-за давления Байдена. По сообщениям СМИ, сейчас Байден значительно опережает действующего президента Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как отмечают СМИ, Байден хорошо разбирается в украинской политике, потому властям придется бороться с коррупцией, чтобы достичь прогресса в отношениях с Вашингтоном. Ранее Байден несколько раз посещал Украину.

Я хотел бы сделать Украину приоритетом внешней политики США. Что касается военной сферы, я бы предоставил больше американской помощи в области безопасности, в частности, оружие, чтобы укрепить способность Украины защищаться, — говорил Байден.

Еще одним пунктом он определил поддержку энергетической независимости Украины и привлечение западных инвестиций. Но все это лишь при условии борьбы с коррупцией.