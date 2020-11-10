Перечень мест, которые чаще всего гуглили украинцы. Фото: Vitaliy Mateha

https://racurs.ua/n146326-turisticheskiy-sezon-2020-perechen-mest-kotorye-chasche-vsego-guglili-ukraincy.html

Ракурс

Отдых в Украине в этом году избрало большинство украинцев из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. В Google предоставили информацию о самых популярных местах отдыха в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search.

Рейтинг был составлен по результатам поиска за девять месяцев 2020 года. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма в Фейсбук.

Первая пятерка запросов среди природных парков и заповедных зон:

Бакота;

Розовое озеро (Лемурийское)

Тустань;

Синевир;

Голубые озера (Черниговщина).

Любителей отдохнуть в зеленых зонах городов парках развлечений больше всего заинтересовал Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове. На ним следуют зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.

Среди пляжей украинцы больше всего искали:

Аркадию (Одесса);

Железный Порт;

Черноморск;

Кирилловку;

Коблево.

Любителям гор в этом году понравились следующие объекты:

Буковель;

Драгобрат;

Верховина;

Яремче;

Карпаты в целом.

Напомним, танкер «Делфи», который затонул у одесского пляжа «Дельфин» осенью 2019 года, в сентябре подняли и отбуксировали. Лишь в конце туристического сезона пляж стал пригодным для отдыха.