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Перечень мест, которые чаще всего гуглили украинцы. Фото: Vitaliy Mateha

COVID-19 и туризм — список мест, которые чаще всего гуглили украинцы

10 ноя 2020, 18:41
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Отдых в Украине в этом году избрало большинство украинцев из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. В Google предоставили информацию о самых популярных местах отдыха в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search.

Рейтинг был составлен по результатам поиска за девять месяцев 2020 года. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма в Фейсбук.

Первая пятерка запросов среди природных парков и заповедных зон:

  • Бакота;
  • Розовое озеро (Лемурийское)
  • Тустань;
  • Синевир;
  • Голубые озера (Черниговщина).

Любителей отдохнуть в зеленых зонах городов парках развлечений больше всего заинтересовал Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове. На ним следуют зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.

Среди пляжей украинцы больше всего искали:


  • Аркадию (Одесса);
  • Железный Порт;
  • Черноморск;
  • Кирилловку;
  • Коблево.

Любителям гор в этом году понравились следующие объекты:

  • Буковель;
  • Драгобрат;
  • Верховина;
  • Яремче;
  • Карпаты в целом.

Перечень мест, которые чаще всего гуглили украинцы. Інфографіка: ДАРТНапомним, танкер «Делфи», который затонул у одесского пляжа «Дельфин» осенью 2019 года, в сентябре подняли и отбуксировали. Лишь в конце туристического сезона пляж стал пригодным для отдыха.


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