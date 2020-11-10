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Перечень мест, которые чаще всего гуглили украинцы. Фото: Vitaliy Mateha
COVID-19 и туризм — список мест, которые чаще всего гуглили украинцыhttps://racurs.ua/n146326-turisticheskiy-sezon-2020-perechen-mest-kotorye-chasche-vsego-guglili-ukraincy.htmlРакурс
Отдых в Украине в этом году избрало большинство украинцев из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. В Google предоставили информацию о самых популярных местах отдыха в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search.
Рейтинг был составлен по результатам поиска за девять месяцев 2020 года. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма в Фейсбук.
Первая пятерка запросов среди природных парков и заповедных зон:
- Бакота;
- Розовое озеро (Лемурийское)
- Тустань;
- Синевир;
- Голубые озера (Черниговщина).
Любителей отдохнуть в зеленых зонах городов парках развлечений больше всего заинтересовал Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове. На ним следуют зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, Х-Park в Киеве.
Среди пляжей украинцы больше всего искали:
- Аркадию (Одесса);
- Железный Порт;
- Черноморск;
- Кирилловку;
- Коблево.
Любителям гор в этом году понравились следующие объекты:
- Буковель;
- Драгобрат;
- Верховина;
- Яремче;
- Карпаты в целом.
Напомним, танкер «Делфи», который затонул у одесского пляжа «Дельфин» осенью 2019 года, в сентябре подняли и отбуксировали. Лишь в конце туристического сезона пляж стал пригодным для отдыха.
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