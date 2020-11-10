Демарш России заблокировал переговоры об обмене пленными и работу КПВВ

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Украина открыла КПВВ в Счастье и Золотом, а российская сторона отказалась пропустить жителей Луганщины с обеих сторон линии разграничения. Также из-за демарша представителей России было заблокировано обсуждение вопросов обмена пленными и поиска без вести пропавших лиц.

Ранее украинская делегация в Трехсторонний контактной группе договорилась о проведении переговоров 10 ноября, которые сегодня сорвала России. Об этом украинская делегация в ТКГ сообщила на Фейсбук-странице во вторник.

Открылись два новых КПВВ — в Счастье и Золотом… Но, к сожалению, сегодня новый Центр предоставления административных услуг, отделения «Ощадбанка» и банкоматы на КПВВ в Счастье не дождались получателей соцпомощи и украинских пенсионеров, проживающих на временно оккупированных Россией районах Луганщины, — информирует Киев в ТКГ.

Российская сторона объяснила блокирование работы ТКГ «мелкими техническими деталями».

Кроме этого, из-за демарша российских представителей Украина не смогла добиться обсуждения вопросов обмена взаимно удерживаемых лиц и поиска без вести пропавших лиц.

Киев надеется, что работу КПВВ удастся разблокировать после заседания ТКГ на уровне глав делегаций 11 ноября.

Напомним, в КПВВ Счастье «Ощадбанк» сформировал необходимый резерв наличных денег, учитывая возможный повышенный спрос жителей оккупированных территорий.