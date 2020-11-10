Демарш Росії заблокував переговори щодо обміну полоненими та роботу КПВВ у Щасті і Золотому

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Україна відкрила КПВВ у Щасті та Золотому, а російська сторона відмовилася пропустити мешканців Луганщини по обидва боки за лінію розмежування. Також через демарш представників Росії було заблоковано обговорення питань обміну полоненими та пошуку безвісти зниклих осіб.

Раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі домовилася про переговори 10 листопада, які сьогодні зірвала Росії. Про це українська делегація у ТКГ повідомила на Фейсбук-сторінці у вівторок.

Відкрилися два нових КПВВ — у Щасті та Золотому… Але, на жаль, сьогодні новий Центр надання адміністративних послуг, відділення «Ощадбанку» та банкомати на КПВВ у Щасті не дочекалися одержувачів соцдопомоги та українських пенсіонерів, які проживають у тимчасово окупованих Росією районах Луганщини, — інформує Київ у ТКГ.

Російська сторона пояснила блокування роботи ТКГ «дрібними технічними деталями».

Окрім цього, через демарш російських представників Україна не змогла домогтися обговорення питання обміну взаємно утримуваних осіб та пошуку безвісти зниклих осіб.

Київ сподіваються, що роботу КПВВ вдасться розблокувати після засідання ТКГ на рівні глав делегацій 11 листопада.

Нагадаємо, на КПВВ у Щасті «Ощадбанку» сформував необхідний резерв готівки з огляду на можливий підвищений попит мешканців окупованих територій.