Бойовики блокують роботу відкритих Україною КПВВ. Фото: Укрінформ

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Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі відкрила Україна у вівторок, 10 листопада.

О 8.00 запрацювали КПВВ «Гнутове», «Мар'їнка, «Майорське» (Донецька область), «Станиця Луганська», «Щастя» та «Золоте». Водночас в ОРДЛО блокують роботу пунктів пропуску та повертають громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування. Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі в Facebook.

У ТКГ зазначили, що о 9.00 в режимі відеоконференції розпочалося засідання політичної та гуманітарної підгруп контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Сторони обговорюють — забезпечення пересування громадян України через КПВВ, обмін полоненими та проведення заходів із пошуку зниклих безвісти.

У середу, 11 листопада, відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Нагадаємо, 10 листопада бойовики, які контролюють ОРЛО, мали одночасно з українською стороною відкрити два нові КПВВ у Луганській області — у містах Щастя та Золоте. Однак відкриття пунктів пропуску було зірвано Росією.