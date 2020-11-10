Слуга народу. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146288-slugy-zayavyly-pro-peremogu-na-miscevyh-vyborah-infografika.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні пройшли 25 жовтня, але підрахунок голосів досі не завершився. Президентська партія «Слуга народу» заявила, що виграла вибори за кількістю депутатських мандатів по всій країні.

Загалом по країні партія отримала 6 тис. 100 депутатів місцевих рад. Про це на брифінгу повідомив голова партії Олександр Корнієнко.

Він додав, що головами рад стали 223 представники партії, опираючись від порахованих 90−95% рад.

Рекордсменкою серед кількості депутатів-«слуг» місцевих рад стала Дніпропетровська область з показником 651 депутат. Натомість за кількістю голів-представників від «Слуги народу» перемогла Миколаївська область — 16 голів.

За словами Корнієнко, інформація продовжує оновлюватися, але за прогнозами «слуг», партія зможе перегнати навіть самовисуванців. Наразі у політсилі очікують фінальних результатів. Очільник партії також зауважив, що в цілому вибори відбулися на високому рівні, і про це заявили міжнародні та українські спостерігачі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що особливістю цієї виборчої кампанії стала величезна популярність регіональних партій і партій мерів. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який йшов від «Свободи», набрав у першому турі 85% голосів. Ця ж політсила здобула лідерство на виборах в Івано-Франківській обласній і міській раді.

Нинішній голова Тернополя «свободівець» Сергій Надал набрав майже 75%, а сама партія взяла перше місце у міськраді. У Хмельницькому Олександр Симчишин отримав у першому турі 87% підтримки городян. У міськраді першість взяла партія мера «Команда Симчишина».

Така ж ситуація в Харкові, де партія переможця Геннадія Кернеса «Блок Кернеса — Успішний Харків» взяла перше місце на виборах і в міській, і в обласній радах. Лідерство в Чернігівській обласній та міській раді отримала партія «Рідний дім» мера Владислава Атрошенка. У Вінниці «Українська стратегія Гройсмана» отримала перемогу на виборах міськради і облради. Її кандидат Сергій Моргунов виграв у першому турі.