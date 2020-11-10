Слуга народа. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146288-slugi-zayavili-o-pobede-na-mestnyh-vyborah-infografika.html

Ракурс

Местные выборы в Украине прошли 25 октября, но подсчет голосов еще не завершился. Президентская партия «Слуга народа» заявила, что выиграла выборы по количеству депутатских мандатов по всей стране.

В целом по стране партия получила 6 тыс. 100 депутатов местных советов. Об этом на брифинге сообщил глава партии Александр Корниенко.

Он добавил, что главами советов стали 223 представители партии, опираясь от посчитанных 90−95% советов.

Рекордсменкой среди количества депутатов «слуг» местных советов стала Днепропетровская область с показателем 651 депутат. По количеству голов-представителей «Слуги народа» победила Николаевская область — 16 голов.

По словам Корниенко, информация продолжает обновляться, но по прогнозам «слуг», партия сможет перегнать даже самовыдвиженцев. Сейчас в политсиле ожидают финальных результатов. Глава партии также отметил, что в целом выборы прошли на высоком уровне, и об этом заявили международные и украинские наблюдатели.



Напомним, ранее мы сообщали, что особенностью этой избирательной кампании стала огромная популярность региональных партий и партий мэров. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который шел от «Свободы», набрал в первом туре 85% голосов. Эта же политсила получила лидерство на выборах в Ивано-Франковский областной и городской советы.



Нынешний мер Тернополя «свободовец» Сергей Надал набрал почти 75%, а сама партия взяла первое место в горсовете. В Хмельницком Александр Симчишин получил в первом туре 87% поддержки горожан. В горсовете первенство взяла партия мэра «Команда Симчишина».

Такая же ситуация в Харькове, где партия победителя Геннадия Кернеса «Блок Кернеса — Успешный Харьков» взяла первое место на выборах и в городском, и в областном советах. Лидерство в Черниговской областной и городской рады получила партия «Родной дом» мэра Владислава Атрошенко. В Виннице «Украинская стратегия Гройсмана» одержала победу на выборах горсовета и облсовета. Ее кандидат Сергей Моргунов выиграл в первом туре.