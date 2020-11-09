Уроки местных выборов: парашютисты, грязные технологии и нищие комиссии

Местные выборы. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2760-uroki-mestnyh-vyborov-parashutisty-gryaznye-tehnologii-i-nischie-komissii.html

Ракурс

Анализируя итоги местных выборов в Украине, сегодня одни уделяют основное внимание перегруппировке сил в региональных органах власти, другие скрупулезно разбирают по косточкам новый Избирательный кодекс, говоря, что он, мол, «слишком сложный» для нашего простого избирателя.

Между тем и перегруппировка сил — дело нормальное, и кодекс в целом хорош. Однако местные выборы действительно обнаружили несколько системных проблем отечественного избирательного процесса, которые могут стать для страны фатальными.

Почему прилетают парашютисты?

Один из неприятных итогов — то, что в некоторые органы местной власти вошли не местные активисты, а залетные «парашютисты», для которых это просто ступенька в политической карьере и которых вряд ли интересуют локальные проблемы. Как же получилось, что залетные обошли на местных выборах тех, кого избиратели хорошо знали? И откуда прилетели «парашютисты»?

Проблема кроется в процедуре формирования партийных списков, а точнее, в том, что этой процедуры фактически нет. В новом Избирательном кодексе сказано о гендерных квотах, о том, что списки состоят из пятерок, а кто, как и когда их формирует — не сказано. В итоге, разумеется, списки на местные выборы формировали партийные организации. Но если речь шла о небольших локальных партиях, местных командах, то там их составляли достаточно прозрачно. А вот киты большой политики, такие, как ЕС, БЮТ или даже «Слуга народа», часто держали списки в тайне… от самих кандидатов. Некоторые из них даже вынуждены были ездить в Центризбирком, чтобы узнать свой номер в уже зарегистрированном там списке.

Для чего это делалось? Именно для того, чтобы поставить на первые места «нужных» людей, зачастую совершенно далеких от местных проблем. И эти нужные люди попали в местные органы власти.

И знаете что? Даже при открытых списках некоторые парашютисты набрали прилично голосов. Как? Да очень просто — пошли и купили! И тут мы переходим к куда более серьезной проблеме.

Почему на местные выборы возвращаются грязные технологии?

«Что бы ни писала общественная организация «Опора», эти местные выборы были очень грязными, — рассказала «Ракурсу» политтехнолог Валентина Ситник. — Вернулись все те схемы, которые, казалось бы, давно похоронили. Какими бы бестолковыми и плохо организованными ни были последние парламентские и президентские выборы, но они были прозрачными и честными».

Почему же произошел откат к грязным технологиям времен Януковича? «Потому что избирательные комиссии превращаются в балаган, — убеждена Валентина Ситник. — Причина — копеечная оплата за работу в комиссиях — 2000‒3000 грн за две недели работы, из которых четыре-пять дней совершенно изматывающие. Смотрите: выборы назначаются на воскресенье. В четверг нужно было получать списки, в пятницу — бюллетени. Все бюллетени необходимо пересчитать, запаковать. Средний избирательный участок, предположим, — это 2500 избирателей, на каждого приходится четыре вида бюллетеней. Всего 10 тыс. бюллетеней. Комиссия из 18 человек распаковывает, пересчитывает поштучно, вручную, на всех ставит печати, от руки номера избирательных участков. Подготовка помещения, размещение информации, постройка кабинок — тоже на комиссии. В день выборов комиссия собирается в семь утра, в восемь начинается голосование, длящееся 12 часов, потом — подсчет».

«Мы проводили «технологичку», — продолжает наша собеседница, — даже если в комиссии опытный председатель, знающий процесс, первый протокол мог быть готов не раньше пяти утра. И это если все работают четко как часы, никаких сбоев и нарушений. Потом некоторых членов можно отпустить, но председатель и секретарь «сидят на мешках», стерегут бюллетени, пока отвозят протоколы. Фактически люди проводят без сна более суток. И это оценивается в 2000 грн. В целом финансирование на эту избирательную кампанию сильно сократили. В комиссиях не было технического сотрудника, их не обеспечивали компьютерами (в лучшем случае местная власть выдавала компьютер в день выборов). Да что компьютер!.. Бутерброды с чаем члены комиссии должны были прихватывать из дому. Пойдет ли грамотный квалифицированный человек на такую работу? Вряд ли. Я лично знаю лишь двоих безумных патриотов, отдающих дань государству на выборах не за страх, а за идею. Кстати, у них на участках все прошло идеально и чисто. В целом же старая гвардия, которая знала процедуру, уходит. Молодым это не интересно — тяжелая изматывающая работа за крохотные деньги. Поэтому большая часть тех, кто работал на этих выборах, — непонятные люди, не имеющие представления о тонкостях избирательного процесса».

А может ли партия, делегировавшая члена комиссии, доплатить ему за работу? Нет, это незаконно. За подобное могут возбудить уголовное дело — как-никак подкуп члена комиссии! Хотя, по идее, партия должна иметь право честно, прозрачно и открыто поощрить человека, представляющего ее интересы. Конечно, некоторые поощряют, но делают это тихо. И не всегда это те партии, от которых формально идет работать член комиссии. Поэтому переходим к следующей проблеме.

Старые кадры поднимают голову

На фоне всей этой неразберихи вышли на охоту старые матерые спецы, организовывавшие грязные выборы во времена Януковича. Некоторые партии не просто наняли знатоков грязных технологий — они отправляли своих людей в чужие штабы. Людей, повторим, знающих все старые схемы фальсификаций. Как им противодействовали раньше?

«Скажем, я квалифицированный член комиссии, отработавший не одни выборы, — продолжает Валентина Ситник. — Я знаю, где слабые места, в какую дырочку заглянуть. А тут пришли совершенно девственные люди, нанятые за 2000 грн и не имеющие представления о механизме выборов. Возьмем такую классическую схему, как вброс бюллетеней. Многие забыли, а то и не знают, что нужно считать людей, бросающих бюллетени. Мне рассказывали, что в одной из комиссий кто-то из «зубров» по привычке сидел и считал людей, рисуя палочки в блокноте. После завершения голосования у председателя комиссии оказалось 860 бюллетеней, а палочек в блокноте — 720. Предположим, можно было обсчитаться на десяток избирателей, но ведь не на полторы сотни без малого! Учтите то, что на местных выборах каждый голос может стать решающим».

Но приходя на участок голосовать, мы ведь расписываемся в реестре избирателей — здоровенной простыне. Что же, председатель комиссии должен втихую вписать левых людей? «Да кто проверял эти списки? — говорит политтехнолог. — Опытные члены комиссий, представляющие разные партии, обычно следили друг за другом, когда председатель просматривал списки, слушали цифры, которые называются, сводили вместе информацию. А если в комиссии сидит новенький, неопытный человек? К тому же в конце дня он совершенно одурел от избирательной кутерьмы?»

Архаичная система голосования на местных выборах

Проблема с комиссиями — самая большая опасность для выборов. Но есть еще одна больная точка. Критики нового Избирательного кодекса поднимают на свои знамена вопрос с условными «бабушками-дедушками», которые не могут разобраться с бюллетенями и уж точно не смогут использовать электронную систему голосования.

«Новый кодекс хороший и удобный, — утверждает Валентина Ситник. — Конечно, в нем найдутся некоторые недоработки и шероховатости, которые легко устранить. Возьмем, например, непрописанную процедуру формирования списков. Да, это привело к тому, что на эти местные выборы прилетели парашютисты. Но это не те люди, которые готовы к работе местного депутата, и в итоге их бездеятельность отразится на имидже партии. Наступив на эти грабли, партия на следующих выборах вряд ли будет ставить на посторонних».

Серьезных проблем на самом деле две. Первая — финансирование выборов. Государство выделяет на выборы копейки, партиям запрещено финансировать работу комиссий. Это приводит к тому, что комиссии формируются из непонятных людей и фактически беспомощны перед фальсификациями.

Вторая проблема — архаичная система голосования. Было бы неплохо, чтобы существовала альтернатива — или голосовать по старинке, или прибегнуть к электронному голосованию. Это сильно упростило бы процедуру подсчета голосов и исключило бы многие старые отработанные схемы фальсификаций.

Самый большой риск

Из всего сказанного выше можно сделать довольно тревожные выводы. Не исключено, что в будущем году нас могут ожидать досрочные парламентские выборы. Сейчас по итогу местных многие радуются тому, насколько обвалился рейтинг «Слуг народа».

Однако местные выборы показали, что, во-первых, вернуть грязные технологии вполне можно. И во-вторых, использовать эти технологии могут такие силы, по сравнению с которыми первая волна реакции в 2019 году может показаться нам ерундой и веселым цирком, а нынешний президент — просто милым мальчуганом. Силы, которые готовы перехватить у него инициативу, куда страшнее. Это открытые враги Украины, которые даже не дают себе труда прикрываться псевдопатриотическими лозунгами. Они напрямую дают знать, что хотели бы видеть нашу страну федеральным округом государства-агрессора.

Поэтому, говоря о предвыборных технологиях, нужно не забывать о том, к чему эти технологии могут привести.