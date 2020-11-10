Примирять Ереван и Баку будут участники оккупации Крыма и Донбасса

Основу «миротворческих сил» РФ составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, фото: InfoNapalm

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В Нагорный Карабах вылетели 10 российских военно-транспортных самолетов Ил-76.

Они доставят в этот регион российский «миротворческий контингент», о размещении которого договорились стороны конфликта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Всего в регион, согласно достигнутым договоренностям, должны перебросить 1 тыс. 960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

Основу этого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа РФ.

Волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе на своей странице в социальной сети Фейсбук отмечает, что эта бригада в 2014 году участвовала в захвате Крыма Россией, а впоследствии — в российской агрессии на Донбассе, чему есть ряд подтверждЧитаатататений.

Также бригада в период с 2005 по 2008 годы находилась в зоне так называемого грузино-абхазского конфликта, а в августе 2008 года участвовала в российской агрессии против Грузии.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе также будут размещены турецкие миротворцы.