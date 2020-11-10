Владимир Путин, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n146275-putin-zayavil-o-razvertyvanii-mirotvorcheskogo-kontingenta-na-territorii-nagornogo-karabaha.html

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Президент РФ Владимир Путин заявил о развертывании в Нагорном Карабахе российского «миротворческого контингента».

По словам Путина, это предполагается договоренности, заключенной им, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает агентство ТАСС.

Отмечается, что этот контингент будет размещен на линии разграничения, в его состав войдут:

1960 военнослужащих со стрелковым оружием;

90 бронетранспортеров;

380 единиц автомобильной и специальной техники.

Согласно достигнутым договоренностям, срок размещения этого контингента составляет пять лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если за шесть месяцев до этого ни одна из сторон не выступит против.

В то же время Алиев заявил, что в регионе будут присутствовать не только российские, но и турецкие миротворцы, сообщает издание «Sputnik Азербайджан».

По информации СМИ, турецкие миротворцы войдут в Карабах в 18.00 по местному времени.

Также, согласно достигнутым договоренностям, армянская сторона должна вернуть под контроль Азербайджана ряд территорий:

Агдамский район и территории в Газахскому районе Азербайджанской Республики — до 20 ноября;

Кельбаджарский район — до 15 ноября;

Лачинский район — до 1 декабря, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.

В Нагорном Карабахе с 00.00 10 ноября 2020 года объявляется прекращение огня.