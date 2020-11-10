Путин заявил о развертывании «миротворческого контингента» на территории Нагорного Карабахаhttps://racurs.ua/n146275-putin-zayavil-o-razvertyvanii-mirotvorcheskogo-kontingenta-na-territorii-nagornogo-karabaha.htmlРакурс
Президент РФ Владимир Путин заявил о развертывании в Нагорном Карабахе российского «миротворческого контингента».
По словам Путина, это предполагается договоренности, заключенной им, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает агентство ТАСС.
Отмечается, что этот контингент будет размещен на линии разграничения, в его состав войдут:
- 1960 военнослужащих со стрелковым оружием;
- 90 бронетранспортеров;
- 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Согласно достигнутым договоренностям, срок размещения этого контингента составляет пять лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если за шесть месяцев до этого ни одна из сторон не выступит против.
В то же время Алиев заявил, что в регионе будут присутствовать не только российские, но и турецкие миротворцы, сообщает издание «Sputnik Азербайджан».
По информации СМИ, турецкие миротворцы войдут в Карабах в 18.00 по местному времени.
Также, согласно достигнутым договоренностям, армянская сторона должна вернуть под контроль Азербайджана ряд территорий:
- Агдамский район и территории в Газахскому районе Азербайджанской Республики — до 20 ноября;
- Кельбаджарский район — до 15 ноября;
- Лачинский район — до 1 декабря, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией.
В Нагорном Карабахе с 00.00 10 ноября 2020 года объявляется прекращение огня.