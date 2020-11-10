Володимир Путін, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n146275-putin-zayavyv-pro-rozgortannya-myrotvorchogo-kontyngentu-na-terytoriyi-nagirnogo-karabahu.html

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Президент РФ Володимир Путін заявив про розгортання в Нагірному Карабаху російського «миротворчого контингенту».

За словами Путіна, це передбачається домовленістю, укладеною ним, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, повідомляє агентство ТАСС.

Зазначається, що цей контингент буде розміщений на лінії розмежування, до його складу увійдуть:

1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю;

90 бронетранспортерів;

380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Згідно з досягнутими домовленостями, термін розміщення цього контингенту становить п’ять років з автоматичним продовженням ще на п’ять років, якщо за шість місяців до цього жодна зі сторін не виступить проти.

Водночас Алієв заявив, що в регіоні будуть присутні не лише російські, а й турецькі миротворці, повідомляє видання «Sputnik Азербайджан».

За інформацією ЗМІ, турецькі миротворці увійдуть до Карабаху о 18.00 за місцевим часом.

Також, згідно з досягнутими домовленостями, вірменська сторона має повернути під контроль Азербайджану низку територій:

Агдамський район і території в Газахському районі Азербайджанської Республіки — до 20 листопада;

Кельбаджарський район — до 15 листопада;

Лачинський район — до 1 грудня, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який забезпечуватиме зв’язок Нагірного Карабаху з Вірменією.

У Нагірному Карабаху з 00.00 10 листопада 2020 року оголошується припинення вогню.