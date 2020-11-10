Полиция заявила об исчезновении Кернеса, но впоследствии удалила сообщение с сайта

Геннадий Кернес, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n146274-policiya-soobschila-ob-ischeznovenii-kernesa-no-vposledstvii-udalila-soobschenie-s-sayta.html

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Геннадий Кернес, мэр Харькова, не появлялся на публике с 23 августа. В середине сентября стало известно, что он заболел коронавирусом. 17 сентября Кернеса спецсамолетом перевезли в Германию, где госпитализировали в клинику «Шарите».

Полиция по заявлению руководителя одной из общественных организаций открыла уголовное производство по факту исчезновения Кернеса. Соответствующее сообщение было размещено на сайте полиции Харьковщины, однако впоследствии удалено.

В этом сообщении отмечалось, что вчера, 9 ноября, следователи Шевченковского отдела полиции Харькова внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой «без вести пропавший».

Также отмечалось, что правоохранители проверяют эту информацию и устанавливают обстоятельства происшествия.

В комментарии изданию «Украинская правда» в полиции сообщили, что внесли сведения в ЕРДР по обращению гражданина, как того требует действующий Уголовный процессуальный кодекс. Дело впоследствии закрыли за отсутствием состава преступления, поскольку место пребывания Кернеса известно.

Напомним, Кернес, несмотря на свое длительное отсутствие на публике, выиграл нынешние выборы мэра Харькова, голосование на которых состоялось 25 октября. Он получил более 60% голосов избирателей.