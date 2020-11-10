Поліція заявила про зникнення Кернеса, але згодом видалила повідомлення з сайту

Геннадій Кернес, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n146274-policiya-povidomyla-pro-znyknennya-kernesa-ale-zgodom-vydalyla-povidomlennya-z-saytu.html

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Геннадій Кернес, мера Харкова, не з’являвся на публіці з 23 серпня. В середині вересня стало відомо, що він захворів на коронавірус. 17 вересня Кернеса спецлітаком перевезли до Німеччини, де госпіталізували до клініки «Шаріте».

Поліція за заявою керівника однієї з громадських організацій відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення Кернеса. Відповідне повідомлення було розміщене на сайті поліції Харківщини, проте згодом видалене.

У цьому повідомленні зазначалося, що вчора, 9 листопада, слідчі Шевченківського відділу поліції Харкова внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з приміткою «безвісти зниклий».

Також зазначалося, що правоохоронці перевіряють цю інформацію та встановлюють обставини події.

У коментарі виданню «Українська правда» в поліції повідомили, що внесли відомості в ЄРДР за зверненням громадянина, як того вимагає чинний Кримінальний процесуальний кодекс. Справу згодом закрили за відсутністю складу злочину, оскільки місце перебування Кернеса відоме.

Нагадаємо, Кернес, попри свою тривалу відсутність на публіці, виграв цьогорічні вибори мера Харкова, голосування на яких відбулося 25 жовтня. Він отримав понад 60% голосів виборців.