Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірус. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n146273-ministr-oborony-taran-infikuvavsya-covid-19.html

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Міністр оборони України Андрій Таран захворів на коронавірус.

Тест на коронавірусну хворобу COVID-19 виявився позитивним. Сам тест Тарану робили перед поїздкою президента України Володимира Зеленського на Донбас. Про це 9 листопада повідомляє «Укрінформ» із посиланням на прес-службу Міноборони.

Наголошується, що на період хвороби Таран перебуватиме в самоізоляції та працюватиме в дистанційному режимі. В оборонному відомстві додали, що стан та самопочуття чиновника задовільне. Через інфікування раніше запланований робочий графік міністра зазнав змін.

Нагадаємо, 9 листопада позитивний тест на коронавірус отримав президент України Володимир Зеленський. Глава держави пообіцяв самоізолюватися та працювати в дистанційному режимі.

Також стало відомо про інфікування COVID-19 глави Офісу президента Андрія Єрмака та міністра фінансів Сергія Марченка.