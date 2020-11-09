10 листопада відзначають Всесвітній день молоді. Фото: 06452.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146272-10-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-molodi-ta-den-buhgalteriyi.html

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10 листопада православна церква вшановує пам’ять святої Параскеви, ім’я якої поєднували з ім’ям богині П’ятниці, яка захищає жінок.

У народі тиждень, на який випадало 10 листопада, в народі називали П’ятницький. В давнину Параскеву дуже шанували — будували на її честь храми та каплиці. Великомучениці молилися про збереження здоров’я домашніх тварин, про зцілення від душевних і фізичних хвороб.

Народні прикмети на 10 листопада:

Якщо болить голова або зуб, потрібно помолитися святій Параскеві.

Не можна в цей день мити підлогу — після смерті в помиях валятися доведеться.

Чистити димохід на Параскеву — до нещастя.

Вагітній жінці не варто цього дня комусь позичати гроші, оскільки так у чужі руки вона віддасть долю своєї дитини.

10 листопада в світі відзначають День молоді — неофіційне міжнародне свято під егідою Всесвітньої федерації демократичної молоді. Представники цієї організації активно борються проти фашизму, колоніалізму та расизму.

Також цього дня у світі відзначають День бухгалтерії, День науки, День незабудки, День скоромовки та День телефонного коду.

10 листопада в історії:

1663 рік — були укладені Батуринські статті.

1723 рік — імператор Петро І наказав заарештували наказного гетьмана Лівобережної України Павла Полуботка. Його ув’язнили у Петропавлівську фортецю, де й гетьман помер.

1928 рік — у Києві відкрили будинок-музей Тараса Шевченка.

1970 рік — у космос запустили космічну станцію «Луна-17», котра через тиждень здійснила посадку на Місяць і доставила перший радянський самохідний пристрій «Луноход-1».

Нагадаємо, 9 листопада відзначали День української писемності та мови й Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.